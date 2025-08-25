کمرمشانی پولیس کی کارروائیاں، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار
کالاباغ (نمائندہ دنیا )تھانہ کمرمشانی پولیس کی دو مختلف کارروائیوں میں 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، مالِ مسروقہ رقم 6 لاکھ 90 ہزار روپے برآمد۔ دوسری کارروائی میں مجرم اشتہاری سمیت 2 ملزم گرفتار، پسٹل 30 بور برآمد، مقدمات درج کر لئے گئے۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر موٹر سائیکل چوروں اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ کمرمشانی سب انسپکٹر مقبول خان اور ان کی ٹیم نے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر کے 5 مقدمات میں چوری شدہ موٹر سائیکل و دیگر سامان کی مالیتی رقم 6 لاکھ 90 ہزار روپے برآمد کی۔دوسری کارروائی میں مجرمانِ اشتہاری اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بی کیٹیگری کا ایک مجرم اشتہاری گرفتار کیا گیا، جبکہ دورانِ چیکنگ ایک ملزم سے 30 بور پسٹل برآمد ہوا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کیا جا سکا۔ملز موں کو گرفتار کر کے تھانہ کمرمشانی میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔ ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے دونوں کامیاب کارروائیوں پر ایس ایچ او تھانہ کمرمشانی مقبول خان اور پوری ٹیم کو شاباش دی۔