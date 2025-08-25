صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرمشانی پولیس کی کارروائیاں، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

  • سرگودھا
کمرمشانی پولیس کی کارروائیاں، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

کالاباغ (نمائندہ دنیا )تھانہ کمرمشانی پولیس کی دو مختلف کارروائیوں میں 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، مالِ مسروقہ رقم 6 لاکھ 90 ہزار روپے برآمد۔ دوسری کارروائی میں مجرم اشتہاری سمیت 2 ملزم گرفتار، پسٹل 30 بور برآمد، مقدمات درج کر لئے گئے۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر موٹر سائیکل چوروں اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ کمرمشانی سب انسپکٹر مقبول خان اور ان کی ٹیم نے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر کے 5 مقدمات میں چوری شدہ موٹر سائیکل و دیگر سامان کی مالیتی رقم 6 لاکھ 90 ہزار روپے برآمد کی۔دوسری کارروائی میں مجرمانِ اشتہاری اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بی کیٹیگری کا ایک مجرم اشتہاری گرفتار کیا گیا، جبکہ دورانِ چیکنگ ایک ملزم سے 30 بور پسٹل برآمد ہوا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کیا جا سکا۔ملز موں کو گرفتار کر کے تھانہ کمرمشانی میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔ ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے دونوں کامیاب کارروائیوں پر ایس ایچ او تھانہ کمرمشانی مقبول خان اور پوری ٹیم کو شاباش دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر