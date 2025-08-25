صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ کلینک کینا ل کا لو نی داودخیل آوٹ سورس کر دیا گیا

  • سرگودھا
ہیلتھ کلینک کینا ل کا لو نی داودخیل آوٹ سورس کر دیا گیا

داؤدخیل(نما ئندہ دنیا)مریم نواز ہیلتھ کلینک، کینا ل کا لو نی داودخیل کو آوٹ سورس کر دیا گیا ہے جس سے عوام کو ہیلتھ کے شعبے میں علاج معالجے کے بہتر مواقع م میسر ہونگے غریب عوام کے لیے حکومت پنجاب کا اچھا اقدام ہے۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار سابق امیدوار ایم پی اے و سماجی ورکر انجینئر طاہر خان سالار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر انم خالد ہیلتھ منیجر ہیلتھ کلینک مریم نواز کینال کالونی عوام کو ہر سہولت فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی وہ پہلے بھی دوران ڈیوٹی بہترین خدمات سرانجام دیتی رہی ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعلٰی پنجاب نے گذشتہ دنوں پنجاب میں تمام بنیادی مرکز صحت(Basic Health Unit) پرائیویٹ سیکٹر میں دے دئے اور اس منصوبے کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کے طور پر متعارف کرایا۔ بنیادی مرکز صحت کینا ل کالونی کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا گیا اور آج بروز سوموار 25، اگست 2025 ء کو یہاں باقاعدہ مریم نواز ہیلتھ کلنک فعال ہوکر صحت کی بنیادی سہولیات کی مفت فراہمی کا آغاز کر رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر