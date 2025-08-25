ہیلتھ کلینک کینا ل کا لو نی داودخیل آوٹ سورس کر دیا گیا
داؤدخیل(نما ئندہ دنیا)مریم نواز ہیلتھ کلینک، کینا ل کا لو نی داودخیل کو آوٹ سورس کر دیا گیا ہے جس سے عوام کو ہیلتھ کے شعبے میں علاج معالجے کے بہتر مواقع م میسر ہونگے غریب عوام کے لیے حکومت پنجاب کا اچھا اقدام ہے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سابق امیدوار ایم پی اے و سماجی ورکر انجینئر طاہر خان سالار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر انم خالد ہیلتھ منیجر ہیلتھ کلینک مریم نواز کینال کالونی عوام کو ہر سہولت فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی وہ پہلے بھی دوران ڈیوٹی بہترین خدمات سرانجام دیتی رہی ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعلٰی پنجاب نے گذشتہ دنوں پنجاب میں تمام بنیادی مرکز صحت(Basic Health Unit) پرائیویٹ سیکٹر میں دے دئے اور اس منصوبے کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کے طور پر متعارف کرایا۔ بنیادی مرکز صحت کینا ل کالونی کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا گیا اور آج بروز سوموار 25، اگست 2025 ء کو یہاں باقاعدہ مریم نواز ہیلتھ کلنک فعال ہوکر صحت کی بنیادی سہولیات کی مفت فراہمی کا آغاز کر رہا ہے ۔