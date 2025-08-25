کلورکوٹ اور دریا خان میں چھاپے ،5 شکاری گرفتار کر لئے
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)محکمہ وائلڈ لائف کے ڈپٹی چیف سرگودھا رینج نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کلورکوٹ تحصیل اور دریا خان میں چھاپے مار کر بٹیر کا غیر قانونی شکار کرنے والے پانچ شکاری گرفتار کر لیے۔
سامان قبضہ میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ڈپٹی چیف وائلڈ لائف سرگودھا رینج محمد نعیم طاہر نے تحصیل کلورکوٹ کے انچارج انسپکٹر وائلڈ لائف ملک لطیف اعوان اور ریڈنگ پارٹی کے ہمراہ رات کے وقت تحصیل کلورکوٹ اور دریا خان کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے ۔ کارروائی کے دوران ٹیپ کے ذریعے بٹیر کا غیر قانونی شکار کرنے والے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ملز موں کے قبضے سے جال، بیٹریاں، ٹیپیں، سپیکر اور دیگر سامان برآمد کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ محکمہ وائلڈ لائف کی چھاپہ مار ٹیم میں ریڈ انچارج محمد الطاف، شاہ زیب خان گیم واچر سمیت وائلڈ لائف کے دیگر ملازمین بھی شامل تھے ۔