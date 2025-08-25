ہیپا ٹائٹس ایک خا مو ش قاتل :ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ
صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ ہیپا ٹائٹس ایک خا مو ش قاتل ہے مریضوں کو ا ن ر قو م سے علا ج کی جد ید سہو لیا ت میسر آسکیں ہیں ا س مو ذ ی مرض سے نجا ت کیلئے میڈیا سمیت تمام شعبہ جا ت اپنا کر دار ادا کریں اور عوا م میں ا س مرضَ سے بچا ؤ کیلئے بھر پور طریقہ سے آ گا ہی مہم چلا ئیں ۔