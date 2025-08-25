افسروں ،ملازمین کی کمی ،سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی متاثر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی افسران اور ملازمین کی کمی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوکر رہ گئی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق 2018 میں بننے والے ایس ڈی اے کو فعال کرنے کے لیے ماتحت ملازمین کو پروموشن دے کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا چارج دیا گیا بعدازاں انہیں ڈپٹی ڈائریکٹرز کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا اس وقت ڈائریکٹرز ڈپٹی ڈائریکٹرز۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز سمیت تقریبا ایک سو کے قریب پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس وجہ سے اتھارٹی کی کارکردگی متاثر ہورہی ہے جبکہ عرصہ دراز سے چیئرمین کی بھی نامزدگی التوا کا شکار چلی آرہی ہے ۔