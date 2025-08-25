آر ایچ سی فاروقہ کو ٹی ایچ کیو بنانے کی فیزبیلٹی کاغذی، مریض پریشان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے آر ایچ سی فاروقہ میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور آبادی کے تناسب سے علاج معالجہ کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تیار کی گئی فیزبیلٹی رپورٹ محض کاغذی کاروائی ثابت ہوئی۔
عملدرآمد نہ ہونے پر مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق اس ہسپتال میں اوسطاً 13 ہزار سے زائد مریض ماہانہ علاج معالجہ کے لیے رجوع کرتے ہیں، مگر مطلوبہ سہولیات اور ڈاکٹرز کی کمی کے باعث مشکلات درپیش ہیں۔ آر ایچ سی فاروقہ سے ڈی ایچ کیو کا فاصلہ 61 کلومیٹر جبکہ قریبی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال 12 کلومیٹر دور ہے ۔ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے فاروقہ ہسپتال کو ٹی ایچ کیو کا درجہ دینے کے لیے سفارشات اور فیزبیلٹی رپورٹ گزشتہ سال سیکرٹری صحت پنجاب کو ارسال کی گئی تھی۔ ابتدائی اقدامات کیے گئے مگر مکمل عملدرآمد نہ ہو سکا، جس پر اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔