صدر زرداری اور بلاول کی قیادت میں پارٹی متحد اور مستحکم :چودھری رشید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویژنل نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری رشید جٹ نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری اور چیئر مین بلاول بھٹو کی قیادت میں پارٹی متحد اور مستحکم ہے ، پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔۔۔
قیادت نے ملک میں جمہوریت کے فروغ اور استحکام کیلئے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، پارٹی کارکن اور جیالے اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، پارٹی کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کیلئے کارکنوں کو متحرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ، پیپلز پارٹی غریبوں اور پسے ہوئے طبقے کی آواز ہے ، اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ۔ آئندہ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا ہو گا۔ اور بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے حکومت کو عوام کی بنیادی سہولیات کی فراہمی بالخصوص صوبہ پنجاب کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کیلئے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ۔