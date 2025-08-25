حکومت نے اپنی کارکردگی سے عوام کو مایوس کیا :رائے منیر احمد کھرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنی کارکردگی سے عوام کو مایوس کیا ہے۔۔۔
موجودہ حکمران عوام پر آئے روز کوئی نہ کوئی مہنگائی کا بم گرا کر ان کی امیدوں پر پانی پھیر رہے ہیں موجودہ حکومت کی تاریخ گواہ ہے کہ جو تین ماہ میں مہنگائی کو ختم کرنے کا جھوٹے دعوے کررہے تھے انہوں نے عوام کو تکلیف کے سواء کوئی ریلیف نہ دیا موجودہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے ہر طبقہ پریشان ہے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ۔