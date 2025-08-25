عوام اشرافیہ کی عیاشیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی سکت کھو چکے مفتی محمد عیسیٰ خان ہزاروی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء جمعیت علماء اسلام مفتی محمد عیسیٰ خان ہزاروی نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اشرافیہ کی عیاشیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی سکت کھو چکے ہیں تنگ بجنگ آمد کا سا ماحول بن رہا ہے۔۔۔
ان حالات میں اگر عوام کو ریلیف نہ ملا بجلی، گیس، پٹرول کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو حالات قابو سے باہر ہوجائینگے تمام سہولیات سرکاری افسران، سیاستدان حاصل کر رہے ہیں عوام کے حصہ میں ہڈی پر بچ جانیوالا گوشت بھی نہیں آرہا اس عدم مساوات کی وجہ سے حالات کسی بھی وقت خراب ہوسکتے ہیں اگر اس کا ادراک نہ ہوا تو پھر نہ حکومت بچے گی اور نہ سیاستدان بادشاہت کے خواب دیکھ سکیں گے اس سے پہلے یہ حالات ہوں حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہونگے ۔