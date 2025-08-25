صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام اشرافیہ کی عیاشیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی سکت کھو چکے مفتی محمد عیسیٰ خان ہزاروی

  • سرگودھا
عوام اشرافیہ کی عیاشیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی سکت کھو چکے مفتی محمد عیسیٰ خان ہزاروی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء جمعیت علماء اسلام مفتی محمد عیسیٰ خان ہزاروی نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اشرافیہ کی عیاشیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی سکت کھو چکے ہیں تنگ بجنگ آمد کا سا ماحول بن رہا ہے۔۔۔

 ان حالات میں اگر عوام کو ریلیف نہ ملا بجلی، گیس، پٹرول کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو حالات قابو سے باہر ہوجائینگے تمام سہولیات سرکاری افسران، سیاستدان حاصل کر رہے ہیں عوام کے حصہ میں ہڈی پر بچ جانیوالا گوشت بھی نہیں آرہا اس عدم مساوات کی وجہ سے حالات کسی بھی وقت خراب ہوسکتے ہیں اگر اس کا ادراک نہ ہوا تو پھر نہ حکومت بچے گی اور نہ سیاستدان بادشاہت کے خواب دیکھ سکیں گے اس سے پہلے یہ حالات ہوں حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پیرا فورس گندم، آٹا، روٹی کے نرخ کنٹرول نہ کرسکی

قیمتوں میں اضافہ ، سبزیاں غریبوں کی پہنچ سے باہر

چینی کی قلت شدت اختیار کر گئی، عوام ، دکاندار پریشان

ضمنی الیکشن کے حوالے سے ن لیگ کا ور کرز کنونشن

گھر سے کوڑا اٹھانے کیلئے رکشے عملے کے حوالے

ایم ڈی واسا کا نکاسی آب کا جائزہ لینے کیلئے شہر کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر