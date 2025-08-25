فنڈز کی عدم فراہمی ، بازاروں کی تزئین و آرائش کا منصوبہ التوا کا شکار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومت کی ہدایت پر سرگودھا کے بازاروں کی تزئین و آرائش اور لائٹس کو زمین دوز کرنے کا منصوبہ ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث ٹھپ ہونے کے خدشے سے دوچار ہوگیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اس منصوبے کے لیے 65 کروڑ روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا تھا اور ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کو یہ گرانٹ جاری کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، تاہم دو ماہ گزر جانے کے باوجود گرانٹ جاری نہیں ہو سکی۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت کی ہدایت پر ضلع سرگودھا کے بلدیاتی اداروں کی ایک جائنٹ اتھارٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے لیے ہر ادارے کو اتھارٹی کے اکاؤنٹ میں اپنا حصہ جمع کرانا ہے ۔میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے سوا دیگر تمام بلدیاتی ادارے اپنے حصے کے فنڈز جمع کرا چکے ہیں، لیکن بلدیہ سرگودھا کئی ماہ گزرنے کے باوجود اپنا حصہ ادا نہ کر سکی، جس کے باعث 65 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری نہ ہو سکی۔ اس صورتحال کی وجہ سے منصوبہ التوا اور تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔