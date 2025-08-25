کچن گارڈننگ پروگرام وسیع، مفت بیج تقسیم کرنے کا اعلان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد غذائی قلت پر قابو پانے اور سبزیوں کی پیداوار کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ غریب کاشتکاروں کی امداد کے لیے حکومت نے کچن گارڈننگ پروگرام کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق محکمہ زراعت ایکسٹینشن پنجاب کی جانب سے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے ان اضلاع میں، جہاں سیلابی صورتحال نہیں ہے ، مفت ویجی ٹیبل سیڈ کٹس تقسیم کی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے ڈی جی زراعت پنجاب نے جاری کردہ گائیڈ لائن میں ہدایت کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبزیوں کی پیداوار کے حصول کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے ۔اس حوالے سے سیمینارز منعقد کرکے کاشتکاروں کی رہنمائی کی جائے گی جبکہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی طلبہ کو کچن گارڈننگ کی طرف راغب کرنے کے لیے خصوصی سیشنز کا اہتمام کیا جائے گا۔ پروگرام کی کامیابی اور مانیٹرنگ کا ٹاسک ضلعی ایگریکلچر ایڈوائزر کمیٹیوں کے سپرد کیا گیا ہے ، جبکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔