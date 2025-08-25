صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
علی احمد نے ملائیشیا کراٹے چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ملائیشیا میں منعقدہ پانچویں سیلنگور اوپن کراٹے چیمپئن شپ میں دنیا بھر کے انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔۔۔

 جہاں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سرگودھا کے سپوت علی احمد نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور کانسی کا تمغہ جیت کر ملک و قوم کا نام روشن کیا۔اس اعزاز پر پاکستان کراٹے ٹیم کے کوچ چوہدری ظہور احمد گجر اور ڈویژن کراٹے ایسوسی ایشن کے سرپرست امیر افضل اعوان نے علی احمد کو مبارکباد دی اور ان کے شاندار مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

 

