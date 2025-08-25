زہر خورانی سے جاں بحق 2 سوتیلے بہن بھائیوں کا مقدمہ درج
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) چھوٹا ساہیوال میں سرکس میں کام کرنے والے دو سوتیلے بہن بھائیوں کی زہر خورانی سے موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اس میں کہیں بھی سرکس کا ذکر موجود نہیں۔
مقدمہ کے متن میں بتایا گیا ہے کہ جاں بحق ہونے والے نصیر احمد، اس کے بھائی وقاص عرف وکی اور دوست شہزاد پر کھانے میں زہر ملانے کا الزام عائد کیا گیا ہے ۔ایف آئی آر کے مطابق نصیر احمد نے زہر ملا کھانا خود بھی کھایا اور اپنی سوتیلی بہن رانی بی بی کو بھی کھلایا، جس کے باعث دونوں کی حالت غیر ہو گئی۔ دونوں کو فوری طور پر علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے اور یکے بعد دیگرے دم توڑ گئے ۔مزید بتایا گیا ہے کہ نصیر احمد اپنی سوتیلی بہن رانی بی بی کی شادی اپنے دوست شہزاد سے کرانا چاہتا تھا، لیکن رانی بی بی اس رشتے پر رضامند نہ تھی۔ پولیس کے مطابق دونوں کی میتیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ مقدمے کی تفتیش جاری ہے ۔