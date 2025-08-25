وطن کا دفاع صرف سیاسی یا عسکری معاملہ نہیں ،عبادت ہے :جاوید اقبال رضوی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحریک لبیک پاکستان کے رہنما جاوید اقبال رضوی نے کہا ہے کہ وطن کا دفاع صرف سیاسی یا عسکری معاملہ نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک عظیم عبادت ہے۔۔۔
جس میں جان، مال اور وقت کی قربانی دینا باعث اجر و ثواب اور رضائے الٰہی کا ذریعہ ہے ، اس وقت ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو دفاعی سفارتی اور سٹریٹجک فیصلوں کی مکمل حمایت کرتے ہوئے عالمی دنیا کو یکجا پیغام دینا ہو گا۔ یہ اقدامات نا صرف قومی خود مختاری کا ذریعہ ہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو موثر انداز میں پیش کرنے کا سبب بھی بنے ہیں۔