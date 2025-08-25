صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وطن کا دفاع صرف سیاسی یا عسکری معاملہ نہیں ،عبادت ہے :جاوید اقبال رضوی

  • سرگودھا
وطن کا دفاع صرف سیاسی یا عسکری معاملہ نہیں ،عبادت ہے :جاوید اقبال رضوی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحریک لبیک پاکستان کے رہنما جاوید اقبال رضوی نے کہا ہے کہ وطن کا دفاع صرف سیاسی یا عسکری معاملہ نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک عظیم عبادت ہے۔۔۔

 جس میں جان، مال اور وقت کی قربانی دینا باعث اجر و ثواب اور رضائے الٰہی کا ذریعہ ہے ، اس وقت ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو دفاعی سفارتی اور سٹریٹجک فیصلوں کی مکمل حمایت کرتے ہوئے عالمی دنیا کو یکجا پیغام دینا ہو گا۔ یہ اقدامات نا صرف قومی خود مختاری کا ذریعہ ہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو موثر انداز میں پیش کرنے کا سبب بھی بنے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن:578ڈھانچے مسمار،113افراد گرفتار،سینکڑوں کنال اراضی واگزار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، مرغی کا 1ہزار کلو خراب گوشت تلف

اے ڈی سی کی زیر صدارت میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں اجلاس

اوپن یونیورسٹی؛مختلف پروگرامز کے داخلوں کیلئے انٹری ٹیسٹ آج شروع

ڈی آئی جی کی سنگین مقدمات کی ازسرنو انکوائریوں کی ہدایت

مری سے ڈینگی کا خاتمہ یقینی بنایا جائیگا، راجہ اسامہ اشفاق سرور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر