انجمن راجپوتان کے وفد کی نو منتخب قائمقام صدر رانا تنویر احمد سے ملاقات

  • سرگودھا
انجمن راجپوتان کے وفد کی نو منتخب قائمقام صدر رانا تنویر احمد سے ملاقات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انجمن راجپوتان کے وفد نے نو منتخب قائمقام صدر رانا تنویر احمد سے ملاقات کی اور انہیں منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔۔۔

 وفد میں ممبر سپریم کونسل رانا عامر لطیف ایڈووکیٹ، رانا شہریار عباس ایڈووکیٹ، راؤ مدثر صدر یوتھ، رانا محمد افضال صدر لیبر ونگ ، صدر ٹیچر ونگ و دیگر شامل تھے ۔ اس موقع پر رانا عامر لطیف و دیگر نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی برادری کی فلاح و بہبود کیلئے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ۔

 

