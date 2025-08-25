صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام سے وعدوں کی تکمیل (ن) لیگ کا ہمیشہ شعار رہا :زاہد اقبال ججہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنما پاکستان مسلم لیگ (ن) زاہد اقبال ججہ نے کہا ہے کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل (ن) لیگ کا ہمیشہ شعار رہا ہے ، اور موجودہ حکومت بھی قوم سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل یقینی بنائے گی۔۔۔

 آنے والے دنوں میں عوام مزید ریلیف حاصل کرے گی اور پاکستان جلد معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گا، احتجاج کے نام پر ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرنے والے ہوش کے ناخن لیں، یہ وقت متحد ہو کر معاشی استحکام کی خاطر کردار ادا کرنے کا ہے ، بانی پی ٹی آئی نے عوام کو ساڑھے تین سال گمراہ کیا اور اب بھی عوام کو ورغلانے کی خاطر نت نئے ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں جو ملک و قوم سے دشمنی کے مترادف ہے ، حکومت بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہی ہے ، مشکلات، مسائل اور چیلنجز کے باوجود عوام کو درپیش مشکلات سے نجات دلائی جا رہی ہے ۔

 

