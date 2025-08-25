صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی ہالز ،ہاؤسنگ سکیمیں سیلز ٹیکس اہداف پورے کرنے میں ناکام

  • سرگودھا
شادی ہالز ،ہاؤسنگ سکیمیں سیلز ٹیکس اہداف پورے کرنے میں ناکام

سرگودہا (سٹاف رپورٹر) شادی ہالوں اور بین کی گئی ہاؤسنگ سکیموں کی جانب سے سیلز ٹیکس کی وصولی کے اہداف اور دیگر قواعد و ضوابط پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔

 ذرائع کے مطابق پنجاب ریونیو اتھارٹی سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی اور متعلقہ کارپوریشنز و دیگر محکموں کے قواعد کی خلاف ورزی پر قبل ازیں 70 سے زائد ہاؤسنگ سکیموں پر پابندی عائد کر چکی ہے ۔ اسی طرح مختلف مقامات پر شادی ہالوں اور کمرشل عمارتوں کے مالکان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ۔گزشتہ مالی سال کی آخری سہ ماہی میں بھی مالکان، جن میں سابق منتخب نمائندے اور سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں، کو وارننگز اور مزید مہلت دی گئی تھی، مگر یہ مہلت کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ نتیجتاً حکومتی احکامات پر عمل درآمد کی رفتار رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھی سست روی کا شکار رہی اور اہداف کی تکمیل ناممکن دکھائی دینے لگی ہے ۔

 

