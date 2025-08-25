تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال فنڈز کے باوجود سہولیات سے محروم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) رورل ہیلتھ سنٹر سے اپ گریڈ ہونے والے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال 46 جنوبی میں کروڑوں روپے کے فنڈز خرچ کرنے کے باوجود اہلِ علاقہ اور پتھر مارکیٹ کے ہزاروں مزدوروں کے لیے مطلوبہ طبی سہولیات تاحال ناپید ہیں اور انہیں بدستور مشکلات کا سامنا ہے۔
ذرائع کے مطابق 46 جنوبی کے پچیس سے تیس ہزار افراد کے علاوہ دس ہزار سے زائد پہاڑی مزدوروں کے علاج معالجے کے لیے علاقے میں یہ واحد ہسپتال ہے جس کی اپ گریڈیشن چند سال قبل عمل میں آئی، مگر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال سطح کی طبی سہولیات کا تاحال فقدان ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کی ایکسرے مشین اپنی طبعی مدت پوری ہونے سے قبل ہی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی خستہ حالت میں پڑی ہے جس کے نتائج مشکوک ہیں۔ ہسپتال کے لیے ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے کوئی ایمبولینس سروس فراہم نہیں کی گئی، شوگر یا دیگر امراض کی ادویات کا بھی فقدان ہے ، مریضوں کے لیے آکسیجن کی سہولت میسر نہیں، جبکہ سکیورٹی اور صفائی کے انتظامات بھی انتہائی ابتر پائے گئے ۔ باعثِ تشویش امر یہ ہے کہ مانیٹرنگ ادارے کی جانب سے ہسپتال ہذا کی انسپکشن رپورٹ میں مذکورہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا جا چکا ہے ، مگر تاحال کوئی ایکشن نہیں ہوا جس پر اہلِ علاقہ اور مزدوروں نے اربابِ اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔