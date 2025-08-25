صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ :ویسٹ مینجمنٹ عملہ گندگی کے ڈھیر ختم نہ کر سکا

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ستھرا پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ، ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود ویسٹ مینجمنٹ عملہ محسن ہسپتال والے بازار میں لگے گندگی کے ڈھیر ختم نہ کر سکا۔

نالے سے نکالی گئی گندگی نمازیوں کے گزرنے میں دشواری کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے تعفن اور بیماریوں کا باعث بن رہی ہے ۔ سڑک پر پڑے گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن نے شہریوں کا گزرنا محال کر دیا ہے جبکہ ویسٹ مینجمنٹ انتظامیہ خوابِ خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے ۔بھاگٹانوالہ کے شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لیتے ہوئے گندگی کے ڈھیر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام بیماریوں، بدبو اور تعفن سے نجات پا کر صحت مند زندگی گزار سکیں۔

