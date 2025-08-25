سلانوالی کی لکڑی کی دستکاری عالمی شناخت کا درجہ حاصل کر گئی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) لکڑی پر ہاتھوں سے بنائے گئے نفیس نقش و نگار اور خوبصورت دستکاری کے حوالے سے سرگودھا کی تحصیل سلانوالی کو آج کے جدید دور میں بھی ایک منفرد پہچان حاصل ہے۔
یہاں کے ہنرمند صدیوں پرانے اس فن کو نہ صرف زندہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے اسے عالمی شناخت بھی بنا چکے ہیں۔ لکڑی پر کام کرنے والے ماہر کاریگروں نے اپنی مہارت کے ذریعے اس فن کو اس قدر کمال تک پہنچایا ہے کہ اب یہ صرف ہنر نہیں رہا بلکہ ایک مکمل صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے ۔ تقریباً پانچ ہزار سے زائد خاندان اس فن سے وابستہ ہیں جو خام لکڑی کو باریک بینی اور فنی مہارت سے دیدہ زیب اشیاء میں ڈھالتے ہیں۔یہ کاریگر نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی منڈیوں میں بھی اپنی خاص پہچان بنا چکے ہیں۔ لکڑی سے تیار کردہ چار سو سے زائد اقسام کی مصنوعات اندرونِ ملک کے ساتھ ساتھ بیرونِ ملک بھی بے حد مقبول ہیں، جس کے نتیجے میں سالانہ دس کروڑ روپے سے زائد کا قیمتی زرمبادلہ حاصل ہو رہا ہے ۔ اس صنعت سے وابستہ افراد اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ لکڑی کی یہ دیدہ زیب مصنوعات محض اشیاء نہیں بلکہ یہاں کے ثقافتی ورثے ، روایتی ہنر اور قومی شناخت کا عکس ہیں۔ یہ ہنر ماضی کی عظمت کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک روشن مستقبل کی نوید بھی دیتا ہے ۔