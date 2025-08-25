صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور وولٹیج کی کمی سے شہری پریشان

  • سرگودھا
غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور وولٹیج کی کمی سے شہری پریشان

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)دو روز سے شہر اور گردونواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور بار بار ٹرپنگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔

متعدد علاقوں میں وولٹیج کی کمی بیشی کے باعث گھریلو برقی آلات خراب ہو رہے ہیں جس سے صارفین کو خطیر نقصان کا سامنا ہے ۔گزشتہ روز بھی بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی بند رہی، جس پر شہریوں نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گرمی اور حبس کے باعث رات کو نیند تک لینا مشکل ہو گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وولٹیج کے مسلسل اتار چڑھاؤ نے زندگی مزید مشکل بنا دی ہے ، جو باعث تشویش ہے ۔عوامی حلقوں نے وفاقی حکومت سے فوری نوٹس لینے اور مستقل بنیادوں پر بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

