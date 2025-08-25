حکومت کے بہترین فیصلوں کی بدولت پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن :شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں حکومت کے بہترین فیصلوں کی بدولت پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوچکا ہے۔۔۔
مگر فتنہ خان اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں کررہا ہے جس سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا اب ن لیگ ن نے ترقی کا سفر شروع کردیا ہے عوام کو ہر چیز میں ریلیف ملتا نظر آئیگا عوام سے کئے گئے وعدوں کی تکمیل ن لیگ کا وطیرہ رہی ہے اور انشا اﷲ آنیوالے دنوں میں عوام مزید ریلیف محسوس کرینگے ،انہوں نے کہا کہ سرگودھا میں واسا ، کارڈیالوجی سنٹر کا قیام صوبائی حکومت کا یہاں کی عوام کیلئے تحفہ ہے ،اس کے ساتھ ساتھ سیوریج سسٹم اور پینے کے پانی کی فراہمی کیلئے اربوں روپے کے فنڈز کی فراہمی سے شہریوں کو بنیادی سہولیات میسر آئیں گی اور ان کا معیار زندگی بلندہو گا۔