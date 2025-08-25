صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کے بہترین فیصلوں کی بدولت پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن :شازیہ بانو

  • سرگودھا
حکومت کے بہترین فیصلوں کی بدولت پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن :شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں حکومت کے بہترین فیصلوں کی بدولت پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوچکا ہے۔۔۔

 مگر فتنہ خان اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں کررہا ہے جس سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا اب ن لیگ ن نے ترقی کا سفر شروع کردیا ہے عوام کو ہر چیز میں ریلیف ملتا نظر آئیگا عوام سے کئے گئے وعدوں کی تکمیل ن لیگ کا وطیرہ رہی ہے اور انشا اﷲ آنیوالے دنوں میں عوام مزید ریلیف محسوس کرینگے ،انہوں نے کہا کہ سرگودھا میں واسا ، کارڈیالوجی سنٹر کا قیام صوبائی حکومت کا یہاں کی عوام کیلئے تحفہ ہے ،اس کے ساتھ ساتھ سیوریج سسٹم اور پینے کے پانی کی فراہمی کیلئے اربوں روپے کے فنڈز کی فراہمی سے شہریوں کو بنیادی سہولیات میسر آئیں گی اور ان کا معیار زندگی بلندہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد

جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر