صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد:ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد

  • سرگودھا
جوہرآباد:ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وژن کے تحت عوام کو انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔

کھلی کچہری میں تھانہ خوشاب کے ایس ایچ او سمیت دیگر تفتیشی افسر موجود تھے جبکہ خوشاب شہر اور ملحقہ علاقوں سے مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے شہریوں کی شکایات اور مسائل فرداً فرداً سنے اور ان کے فوری ازالے کے لیے موقع پر موجود پولیس افسروں کو احکامات جاری کیے ۔شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا کہ کھلی کچہریاں پولیس اور عوام کے درمیان براہِ راست رابطوں کا بہترین ذریعہ ہیں، ان شا اﷲ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سولر میٹرز کا بحران ، ہزاروں کیسز لٹک گئے

غیر معمولی بارشیں کپاس کیلئے نقصان دہ،ذوالفقار علی

میپکو، پولیس و رینجرز کا بجلی چوروں کے خلاف بڑا آپریشن

دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال‘ متاثرین محفوظ مقامات منتقل

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، ملاوٹ مافیا بے نقاب

تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن، چھپر، کھوکے اور تھڑے مسمار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر