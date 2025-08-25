جوہرآباد:ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وژن کے تحت عوام کو انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔
کھلی کچہری میں تھانہ خوشاب کے ایس ایچ او سمیت دیگر تفتیشی افسر موجود تھے جبکہ خوشاب شہر اور ملحقہ علاقوں سے مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے شہریوں کی شکایات اور مسائل فرداً فرداً سنے اور ان کے فوری ازالے کے لیے موقع پر موجود پولیس افسروں کو احکامات جاری کیے ۔شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا کہ کھلی کچہریاں پولیس اور عوام کے درمیان براہِ راست رابطوں کا بہترین ذریعہ ہیں، ان شا اﷲ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔