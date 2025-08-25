صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

  • سرگودھا
آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سرگودھا اسپورٹس اسٹیڈیم میں نیو اسٹار کرکٹ کلب کے زیر اہتمام \"معرکہ حق میں پاکستانی فتح\" کی یاد اور جشنِ آزادی تقریبات کے سلسلے میں عامر الیون اور عتیق الیون کے درمیان اہم میچ کھیلا گیا۔

 جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عتیق الیون نے عامر الیون کو شکست دے دی۔میچ کے مہمانِ خصوصی معروف ماہرِ طب ڈاکٹر عبدالرحمان تھے ، جنہوں نے آرگنائزر محمد ارشد کپتان کی کاوشوں کو سراہا اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالرحمان نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرکے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے ، اور اس ضمن میں نیو اسٹار کرکٹ کلب کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیلوں کے میدان آباد کرکے ہم نوجوان نسل کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھ سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد

جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر