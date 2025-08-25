آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سرگودھا اسپورٹس اسٹیڈیم میں نیو اسٹار کرکٹ کلب کے زیر اہتمام \"معرکہ حق میں پاکستانی فتح\" کی یاد اور جشنِ آزادی تقریبات کے سلسلے میں عامر الیون اور عتیق الیون کے درمیان اہم میچ کھیلا گیا۔
جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عتیق الیون نے عامر الیون کو شکست دے دی۔میچ کے مہمانِ خصوصی معروف ماہرِ طب ڈاکٹر عبدالرحمان تھے ، جنہوں نے آرگنائزر محمد ارشد کپتان کی کاوشوں کو سراہا اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالرحمان نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرکے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے ، اور اس ضمن میں نیو اسٹار کرکٹ کلب کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیلوں کے میدان آباد کرکے ہم نوجوان نسل کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھ سکتے ہیں۔