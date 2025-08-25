صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

  سرگودھا
پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا) صدر پریس کلب کوٹ مومن رضوان رفیق منہاس کی زیرِ صدارت پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں جنرل سیکرٹری ملک حبیب الرحمن، سابق صدر الماس حنیف، چیئرمین شاہد اکرم روالیہ، شاہ نواز سلطان جالپ اور رانا نعیم سمیت عہدیداران نے شرکت کی۔اجلاس میں نئے شامل ہونے والے ممبران محسن گوندل اور امتیاز وڑائچ کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس موقع پر عامر شہزاد، رانا عابد تبسم، بلال حسن، شیرازی بھابھڑہ، فیصل شہزاد، سلیم گوندل اور ملک یٰسین سمیت دیگر ممبران کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔اجلاس کے اختتام پر پریس کلب کوٹ مومن کی تعمیر و ترقی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

