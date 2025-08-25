اشٹام فروشوں کی چیکنگ ، آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی
کلورکوٹ (نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے کلورکوٹ سٹی میں اشٹام فروشوں کی دکانوں کا معائنہ کیا اور ان کی قانونی حیثیت چیک کی۔ دورانِ انسپکشن انہوں نے غیر قانونی طور پر چلنے والی آئل ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
سخت ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ہیٹو گاؤں کی صفائی کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت دی کہ کلورکوٹ سٹی کے تمام دیہی علاقوں اور خصوصاً ہر گلی میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی کو یقینی بنایا جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے کلورکوٹ میں ایک پلاٹ کے تنازعے کا بھی موقع پر معائنہ کیا اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے واضح کیا کہ سرکاری املاک پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔