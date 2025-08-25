28 صفر کا جلوس پرامن انعقاد ، ڈپٹی کمشنر کی افسروں و عوام کو شاباش
سرگودہا (سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم نے پنجاب کے بڑے جلوسوں میں شمار ہونے والے 28 صفر المظفر کے جلوس کے پُرامن اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا، پولیس، سی او میونسپل کارپوریشن، ایس ڈبلیو ایم سی، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، واسا، فیسکو، محکمہ صحت اور دیگر محکموں کے افسران کو شاباش دی۔
انہوں نے کہا کہ تمام ذمہ داران نے محنت، جذبے اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کام کر کے یہ ثابت کیا کہ سرگودہا کے عوام اور انتظامیہ نے مل کر امن، بھائی چارے اور یکجہتی کی بہترین مثال قائم کی ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ 28 صفر کا جلوس ایک حساس جلوس تھا لیکن تمام اسٹیک ہولڈرز، عزاداروں، تاجروں، مذہبی رہنماؤں اور کمیونٹی کے دیگر افراد نے ذمہ داری اور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پُرامن طریقے سے اختتام پذیر کیا، جو سب کے لیے باعثِ فخر ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال عزاداری کے تمام پروگرام، جلوس اور مجالس بخیر و خوبی مکمل ہوئے ، جس پر تمام ادارے ، عزادار اور شہری مبارکباد کے مستحق ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہ شہر کی رواداری اور بھائی چارے کی روشن مثال ہے ، جسے قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ کسی بھی شرپسند کو اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ربیع الاول کے مہینے کے آغاز پر ہمیں اسی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جشنِ عید میلادالنبی ﷺ کے موقع پر بھی امن و محبت کا پیغام عام کرنا ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ، سیکیورٹی ادارے ، تاجر برادری اور عوام کا شاندار تعاون ملک دشمن عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ سرگودہا کے عوام ہمیشہ امن و بھائی چارے کے فروغ کے لیے متحد ہیں۔