چینی کے بعد آٹے کا بحران ، قیمتوں میں اضافہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) افسران کی انتظامی امور پر گرفت کمزور ہونے کے باعث سرگودھا میں چینی کا بحران ختم نہ ہوسکا جبکہ اب آٹے کا بحران بھی سر منڈلانے لگا ہے۔ فلور ملز مالکان نے دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 120 روپے تک اضافہ کردیا ہے جس میں چند دنوں تک مزید اضافے کی توقع ہے۔
دو ماہ ہونے کو ہیں، انتظامیہ کی کارروائی کے باوجود عوام کے لیے چینی کا حصول آسان نہیں ہوسکا۔ چیک اینڈ بیلنس کے نام پر تعینات کیے گئے افسران کی بجائے نچلے عملے کی اجارہ داری نے معاملات کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے ۔ دکانداروں کو لمبی قطاروں میں کھڑا رکھنے کے ساتھ ساتھ دور دراز کے ڈسٹری بیوٹرز کو بھجوائی گئی لسٹوں میں ان کے نام ڈالنے کی وجہ سے متعلقہ دکاندار دیہاڑی ضائع ہونے اور کرایہ زیادہ پڑنے کی وجہ سے چینی نہیں لیتے ۔ اسی طرح مختصر دکانداروں کو کوٹہ سے بھی کم چینی دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر چینی بدستور بلیک میں فروخت ہو رہی ہے ۔ اس وقت بلیک مارکیٹ میں چینی کی قیمت 230 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے ۔ اسی طرح آٹے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ نے بھی شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ۔ ملز مالکان کی اجارہ داری کی وجہ سے دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں اچانک 120 روپے اضافہ کے ساتھ ساتھ آئندہ دنوں میں مزید اضافے کی شنید پر صارفین تلملا کر رہ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو صرف سب اچھا کی رپورٹ چاہیے جس کے لیے وہ اعداد و شمار کے ذریعے کام چلا رہی ہے جبکہ مارکیٹوں میں صورتحال یکسر مختلف ہے ۔ لوگوں کے لیے اشیائے ضروریہ کا حصول انتہائی مشکل بنایا جا رہا ہے ۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ فوری طور پر نوٹس لیں۔