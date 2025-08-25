بھٹہ خشت مالکان کی چال ، اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ، تعمیراتی شعبہ متاثر
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) بھٹہ خشت مالکان کی جانب سے ایک منصوبہ بندی کے تحت بھٹوں کی بندش کے بعد ذخیرہ شدہ اینٹوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سے تعمیراتی شعبہ شدید متاثر ہوا ہے ، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں۔
ذرائع کے مطابق ایک ہزار اول اینٹ کی قیمت 17 ہزار روپے سے تجاوز کر چکی ہے ، دیگر میٹریل، خصوصاً سیمنٹ کی قیمتوں میں بھی متواتر اضافہ جاری ہے ۔ اس صورتِ حال کے باعث جہاں نجی تعمیراتی کام ٹھپ ہو گئے ہیں اور متوسط طبقے کے لیے مکان بنانا ناممکن ہو کر رہ گیا ہے ، سرکاری تعمیراتی منصوبوں کی لاگت میں بھی 30 سے 40 فیصد تک اضافہ متوقع ہے حکومتی خزانے پر اضافی بوجھ پڑے گا۔قیمتوں میں از خود اضافے اور حکومتی نگرانی کے فقدان نے عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اینٹوں اور دیگر میٹریل کی قیمتیں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں۔بھٹہ مالکان کی حالیہ چور بازاری کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، حکومتی ارباب اختیار کو فوری نوٹس لے کر مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ۔