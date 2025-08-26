صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل اور بھارت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، قدرت اﷲبھٹی

  • سرگودھا
اسرائیل اور بھارت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، قدرت اﷲبھٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء چوہدری قدرت اﷲ بھٹی نے کہا ہے کہ کشمیر اور غزہ میں مسلمانوں پر مظالم کی روکنے کیلئے اقوام عالم کا رویہ انتہائی قابل تشویش ہے۔۔۔

 اسرائیل اور بھارت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ایک نے غزہ اور دوسرے نے کشمیر ی عوام کو یرغمال بن رکھا ہے ، پور ی قو م بھارت اور اسرائیلی گٹھ جوڑ کے خلا ف سیسہ پلا ئی دیو ا ر بن چکی ہے ا ذلی دشمن بھارت کے خلا ف پا کستا ن کی تاریخی کا میابی سے دنیا بھر میں پا کستا ن کا وقار بلند ہو ا ہے سچ کی طاقت نے دشمن کو چارو ں شا نے چت کیا ،انشاء اﷲ اسرائیلی و بھارتی غاصب حکمرانوں کے ظلم کا سورج جلد غروب ہو گا۔ 

 

