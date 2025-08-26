صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  سرگودھا
شاہ پور (نمائندہ دنیا)شاہ پور شہر اور جھاوریاں کی گوشت کی دکانوں پر اکثر ریٹ لسٹیں آویزاں نہیں کی جاتیں۔ بڑے گوشت کی قیمت 1000 روپے تک وصول کی جا رہی ہے ، جبکہ حکومت کی مقررہ قیمت 700 روپے ہے۔

 مٹن کے لیے تو قصابوں نے اپنی من مانی قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ کوئی ایک دکان بھی سرکاری نرخ پر گوشت فروخت نہیں کر رہی۔ لہٰذا، ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور سے اپیل ہے کہ وہ تمام گوشت فروشوں کو ریٹ لسٹیں نمایاں انداز میں آویزاں کرنے کا پابند بنائیں۔جس طرح مرغ فروش دکانوں پر سرکاری ریٹ لسٹیں نمایاں کر کے فروخت کرتے ہیں۔سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ عوام کو لوٹ مار سے بچایا جا سکے ۔

 

 

