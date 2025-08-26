صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
شاہ پور (نمائندہ دنیا) شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چونگی بینک سے لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک تک مغربی جانب تھڑے ختم کر کے نالہ بحال کیا جائے۔۔۔

پلازہ چوک سے فاروق شاہ چوک اور بسم اللہ ہوٹل تک دونوں اطراف آپریشن کر کے سڑک میں شامل کیے گئے مکانات کو خالی کرایا جائے ، اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور سے ملاقات کے دوران تجاوزات کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا تھا، خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تجاوزات کا خاتمہ عوام کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے بازار تنگ ہو چکے ہیں اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔شہریوں نے پیرا فورس کی آمد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فورس صرف غریب ریڑھی بانوں کے خلاف فوٹو سیشن تک محدود نہ رہے ، بلکہ میونسپل کمیٹی شاہ پور سے قیام پاکستان کے وقت کی سڑکوں کے نقشے حاصل کر کے ان کے مطابق بازاروں کو کشادہ کرے ۔جیل روڈ، ریلوے روڈ، ڈاکخانہ روڈ، سبزی مارکیٹ، مین بازار، تھانے والہ محلہ، چھوٹا ساہیوال روڈ اور دیگر سڑکوں پر قائم پختہ تجاوزات کو ختم کیا جائے ۔ 

 

