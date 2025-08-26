صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

13 سالہ بچہ ریلوے پولیس کی بروقت کارروائی سے والدین سے مل گیا

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)13 سالہ بچہ ریلوے پولیس کی بروقت کارروائی سے والدین سے مل گیا۔تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر ریلوے پولیس ملک ممتاز حسین اور ان کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 ریلوے اسٹیشن پر موجود ایک بچے کو اپنی تحویل میں لیا۔ بچہ، جس نے اپنا نام داؤد بخش بتایا، نے کہا کہ وہ والدین سے ناراض ہو کر گھر سے نکل آیا تھا۔ ریلوے پولیس نے ضروری تفتیش کے بعد بچے کو والدین کے حوالے کر دیا۔ بچے کے والدین نے اُسے صحیح سلامت ملنے پر ریلوے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔

 

