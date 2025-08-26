صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نبی کریمؐ کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں،عاصم شیر میکن

  • سرگودھا
نبی کریمؐ کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں،عاصم شیر میکن

شاہپور صدر (نامہ نگار )پارلیمانی سیکرٹری لائیوسٹاک سردار محمد عاصم شیر میکن نے ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی آمد پر امتِ مسلمہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔۔۔

 اور کہا ہے کہنبی کریم ﷺ کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے بے حد فضیلت اور برکت کا حامل ہے کیونکہ اسی ماہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 

 

