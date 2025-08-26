فرسودہ نظام کیخلاف انقلابی تحریک کی ضرورت ہے :حافظ فداء الرحمٰن
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب مولانا حافظ فداء الرحمٰن نے کہا ہے کہ پاکستان کے نظریے اور آئین کا تقاضا ہے کہ ملک پر مسلط فرسودہ نظام کے خلاف بھرپور جدوجہد کی جائے۔
جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام سے ان کا حقِ حکمرانی چھین لیا گیا ہے ، جسے واپس لینے کے لیے ایک منظم انقلابی تحریک کی ضرورت ہے ، جو صرف جماعت اسلامی جیسی نظریاتی جماعت ہی چلا سکتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ انسانیت کے مسائل کا حل صرف اسلامی نظام میں موجود ہے ، اور بدقسمتی سے عوام کو جمہوری آزادی سے محروم رکھا جا رہا ہے ۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ جبر کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔