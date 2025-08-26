صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے پر قائم سروس ایریاز میں 4 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار )ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی، عاصم جاوید نے کہا ہے کہ موٹروے پر قائم سروس ایریاز میں مسافروں کو معیاری اشیائے خوردونوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، اور ناقص یا مضر صحت کھانے تیار یا فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

وہ بھیرہ سروس ایریا میں فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کر رہے تھے ، جہاں انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 71 فوڈ پوائنٹس کی تفصیلی چیکنگ کی۔ اس دوران 4 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے جرمانہ کیا گیا، جبکہ 61 پوائنٹس کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ۔اس موقع پر بھاری مقدار میں استعمال شدہ خوردنی تیل اور گلی سڑی سبزیاں تلف کی گئیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ مسافروں کو معیاری خوراک کی فراہمی ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔

 

