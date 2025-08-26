صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایس پی سرکل کلورکوٹ کی زیر صدارت اجلاس،سکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار )کلورکوٹ میں سکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ڈی ایس پی سرکل کلورکوٹ، ظفر کلیار کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

جس میں شہر بھر کے پٹرول پمپ مالکان، بینک مینیجرز، پرائیویٹ سکولوں کے پرنسپلز اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔ ظفر کلیار نے شرکاء کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اداروں اور کاروباری مراکز میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کریں۔ پٹرول پمپ مالکان کو کہا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنے پٹرول پمپس پر مورچے قائم کریں، اعلیٰ معیار کے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں، ڈی ایس پی نے پرائیویٹ سکولوں کے پرنسپلز کو بھی سکیورٹی سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کی گئیں۔ 

 

