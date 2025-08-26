صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلِ سنت میں اتحاد کے لیے پیر سید حسنین فاروق شاہ نے تحریک شروع کر دی،ابرار احمد بگوی

  • سرگودھا
اہلِ سنت میں اتحاد کے لیے پیر سید حسنین فاروق شاہ نے تحریک شروع کر دی،ابرار احمد بگوی

بھیرہ (نامہ نگار )اہلِ سنت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے سجادہ نشین خانقاہ مجددیہ نقشبندیہ، پیر سید حسنین فاروق شاہ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے ، جسے عملی شکل دینے کے لیے علامہ پیر بشیر احمد یوسفی سرگرم عمل ہیں۔

یہ بات خانقاہ بگویہ کے سجادہ نشین اور مفتیٔ شہر، صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے علما و مشائخ سے گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ قرآن و سنت اور فکرِ رضا کی روشنی میں اتحاد، اخوت اور یکجہتی کا درس دیا۔ اہلِ سنت ایک تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں جو اطاعتِ رسول ﷺ اور محبتِ مصطفیٰ ﷺ میں پروئے گئے ہیں۔نہوں نے اکابرین اہلِ سنت سے اپیل کی کہ فروعی اختلافات کو ختم کریں، 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت دینے کا فیصلہ

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

ایس اے پی انوویشن ڈے پر تقریب کا انعقاد

اوپن یونیورسٹی:مالیوں، سکیورٹی گارڈز کیلئے خواندگی کورس مکمل

ڈی آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس