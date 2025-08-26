اہلِ سنت میں اتحاد کے لیے پیر سید حسنین فاروق شاہ نے تحریک شروع کر دی،ابرار احمد بگوی
بھیرہ (نامہ نگار )اہلِ سنت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے سجادہ نشین خانقاہ مجددیہ نقشبندیہ، پیر سید حسنین فاروق شاہ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے ، جسے عملی شکل دینے کے لیے علامہ پیر بشیر احمد یوسفی سرگرم عمل ہیں۔
یہ بات خانقاہ بگویہ کے سجادہ نشین اور مفتیٔ شہر، صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے علما و مشائخ سے گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ قرآن و سنت اور فکرِ رضا کی روشنی میں اتحاد، اخوت اور یکجہتی کا درس دیا۔ اہلِ سنت ایک تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں جو اطاعتِ رسول ﷺ اور محبتِ مصطفیٰ ﷺ میں پروئے گئے ہیں۔نہوں نے اکابرین اہلِ سنت سے اپیل کی کہ فروعی اختلافات کو ختم کریں،