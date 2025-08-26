صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی روڈ پر حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک زخمی

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)میانوالی روڈ پر ہڈالی کے قریب تیز رفتار اے سی بس اور موٹر سائیکل کے تصادم میں ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔

 جاں بحق شخص کی شناخت محمد ممتاز ولد عمر حیات کے نام سے ہوئی، جس کی عمر 75 سال تھی اور وہ محلہ بالیانوالہ ہڈالی کا رہائشی تھا۔زخمی شخص محمد ممتاز ولد گل محمد بالی کو ڈی ایچ کیو اسپتال جوہرآباد منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں کے مطابق اس کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔ حادثے کے بعد بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ صدر پولیس جوہرآباد نے جائے وقوعہ کا معائنہ کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے

