میانوالی روڈ پر حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک زخمی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)میانوالی روڈ پر ہڈالی کے قریب تیز رفتار اے سی بس اور موٹر سائیکل کے تصادم میں ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔
جاں بحق شخص کی شناخت محمد ممتاز ولد عمر حیات کے نام سے ہوئی، جس کی عمر 75 سال تھی اور وہ محلہ بالیانوالہ ہڈالی کا رہائشی تھا۔زخمی شخص محمد ممتاز ولد گل محمد بالی کو ڈی ایچ کیو اسپتال جوہرآباد منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں کے مطابق اس کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔ حادثے کے بعد بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ صدر پولیس جوہرآباد نے جائے وقوعہ کا معائنہ کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے