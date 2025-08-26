پختہ بند نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب کئی موضع جات میں داخل
موچھ(نمائندہ دنیا)حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ ناقص پالیسی کی وجہ سے پختہ بند نہ ہونے کی وجہ سے حالیہ بارشوں کے بعد دریائے سندھ کا پانی موچھ کے موضع جات دھوپ سٹری ۔محمد شریف والی۔
شیخ والی یوسی روکھڑی کے کچہ تری خیل چک دوسیری کے علاقہ میں سیلابی پانی داخل ہوچکا ہے ان موضع جات میں غریب کسانوں کی ہزاروں ایکڑ پر تیار فصل دریائے سندھ کے پانی نذر ہوچکی ہیں ان خیالات کا اظہار معروف سماجی ملک محمد رمضان ساند نے میڈیا سے ایک ملاقات میں کیا انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ سیلاب میں غریب کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑھ رہا ھے ممکنہ بارشوں کے بعد غریب کسانوں اور علاقہ میکنوں کو سخت مشکلات کا سامنا ھے سیلاب کے پیش نظر میانوالی ریسکو 1122 کو ہائی الرٹ رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں دریائے سندھ سے ملحقہ علاقوں میں ریسکو1122 کے جوان شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کررھے ہیں عللاقہ کی عوام ریسکیو 1122کی ٹیمیوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ۔