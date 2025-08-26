پی پی ر ہنمائوں کا ن لیگی امیدواروں کی الیکشن مہم چلانے کا اعلان
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی میانوالی کے ضلعی سیکرٹریٹ میں پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار اور راہنماؤں کے اعزاز میں ظہرانہ اور پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا۔۔۔
جس میں پارٹی راہنماؤں اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی ظہرانہ ضلعی صدر پی پی پی زبیر حمزہ خان کی طرف سے دیا گیا بل ذکر راہنماؤں میں مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر ملک فیروز جوئیہ ، ملک سجاد بھچر ، عادل عبداللہ خان روکھڑی اور ضلع بھر کے صحافیوں میڈیا پرسنز پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر رانا عزیز الرحمان نے بھی شرکت کی پی پی پی راہنماوں کی طرف سے ن لیگی امیدوار علی حیدر نور خان کی بھرپور حمایت اور انتخابی مہم مل کر چلانے کا اعلان اور انہیں بھاری مینڈیٹ سے کامیاب کرانے کا عزم کیا گیا پریس کانفر نس کے بعد شرکاء کو ظہرانہ دیا گیا