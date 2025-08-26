چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ نے اشتہاری گرفتار کر لیا
کندیاں (نمائندہ دنیا)بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ کی کارروائی، ای پولیس ایپ کے ذریعے تھانہ کندیاں پولیس کو مطلوب سال 2020 کے مقدمے کا مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا گیا۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں پر سخت چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ۔ ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ کی سربراہی میں انسپکٹر محمد رمضان، اے ایس آئی محمد شہادت اور ان کی ٹیم نے دورانِ چیکنگ ای پولیس ایپلیکیشن کے ذریعے 5 سال سے روپوش مجرم اشتہاری خالد فاروق ولد منظور احمد سکنہ رنگپور (ضلع ڈی آئی خان) کو گرفتار کر لیا، جو تھانہ کندیاں کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم کو تھانہ کندیاں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔