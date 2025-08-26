ڈی سی خوشاب کی وفد کو کلچرل کمپلیکس کی بحالی کی یقین دہانی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) سیکرٹری خوشاب تھنکرز فورم بلال خاور، رموز تنظیم برائے فنون و ادب کے سیکرٹری عدیل عباس عادل، اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، جوہرآباد کیمپس کے صدر ڈرامیٹکس سوسائٹی حامد محمود نے۔۔۔
ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر سے اہم ملاقات کی۔ملاقات کے دوران ضلع خوشاب کی ادبی، ثقافتی سرگرمیوں اور کلچرل کمپلیکس کی بحالی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی سی خوشاب نے یونیورسٹی کی طرف سے \"پانی\" نامی ناٹک کو پنجاب سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر طلبہ کی صلاحیتوں کو سراہا اور کلچرل کمپلیکس کی جلد بحالی کی یقین دہانی کرائی۔انہوں نے کہا کہ ضلع خوشاب فنون و ادب کی شاندار روایات کا حامل ہے اور ضلعی حکومت ان روایات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔