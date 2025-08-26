صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی خوشاب کی وفد کو کلچرل کمپلیکس کی بحالی کی یقین دہانی

  • سرگودھا
ڈی سی خوشاب کی وفد کو کلچرل کمپلیکس کی بحالی کی یقین دہانی

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) سیکرٹری خوشاب تھنکرز فورم بلال خاور، رموز تنظیم برائے فنون و ادب کے سیکرٹری عدیل عباس عادل، اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، جوہرآباد کیمپس کے صدر ڈرامیٹکس سوسائٹی حامد محمود نے۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر سے اہم ملاقات کی۔ملاقات کے دوران ضلع خوشاب کی ادبی، ثقافتی سرگرمیوں اور کلچرل کمپلیکس کی بحالی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی سی خوشاب نے یونیورسٹی کی طرف سے \"پانی\" نامی ناٹک کو پنجاب سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر طلبہ کی صلاحیتوں کو سراہا اور کلچرل کمپلیکس کی جلد بحالی کی یقین دہانی کرائی۔انہوں نے کہا کہ ضلع خوشاب فنون و ادب کی شاندار روایات کا حامل ہے اور ضلعی حکومت ان روایات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انٹر کمپیوٹر سائنس کے نتائج کا اعلان،کامیابی کا تناسب55فیصد رہا

بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق

گورنرہاؤس میں میلاد کی محافل ہوں گی،کامران ٹیسوری

پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے ،مرتضیٰ وہاب

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

انڈس موٹر کمپنی کی قومی پرچم جمع کرنے کی مہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس