خود کشی کے واقعات،ایک شخص جاں بحق ،2کو بچا لیا گیا

  • سرگودھا
خود کشی کے واقعات،ایک شخص جاں بحق ،2کو بچا لیا گیا

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ضلع خوشاب میں خود کشی کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے ۔ گزشتہ روز خود کشی اور اقدامِ خود کشی کے تین الگ الگ واقعات پیش آئے ، جن میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔۔۔

 جبکہ 14 سالہ لڑکی سمیت دو افراد کو ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہرآباد میں بروقت طبی امداد دے کر بچا لیا گیا۔ علی ٹاؤن خوشاب میں محمد سلمان نے گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں نگل لیں۔ اُسے فوری طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دورانِ علاج دم توڑ گیا۔ افتخار ٹاؤن جوہرآباد میں بلال نے مچھر مار اسپرے پی لیا، موضع تلوکر میں 14 سالہ مدیحہ نے زہریلی گولیاں کھا لیں۔ دونوں افراد کو بروقت معدہ واش اور طبی امداد دے کر بچا لیا گیا۔واضح رہے کہ ایک روز قبل گرین ٹاؤن جوہرآباد میں عاشر نامی طالب علم نے نویں جماعت کے امتحان میں فیل ہونے پر دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اس طرح 24 گھنٹوں کے دوران ضلع خوشاب میں خود کشی کے باعث اموات کی تعداد دو ہو گئی ہے ۔

 

