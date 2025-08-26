پنجاب دھی رانی پروگرام کی آن لائن درخواستوں کی وصولیوں کا سلسلہ جاری
میانوالی (نامہ نگار )پنجاب دھی رانی پروگرام کی آن لائن درخواستوں کی وصولیوں کا سلسلہ جاری، اب تک ضلع میانوالی میں 295درخواستیں مو صول ہو چکی ہیں۔
ان خیا لات کا اظہار اسسٹنٹ ڈائر یکٹر سوشل ویلفیئر میانوالی رضوان جمیل نے میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کر تے ہو ئے بتا یا۔انہوں نے بتایا کہ امسال وزیراعلیٰ پنجاب کے دھی رانی پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں 5000 مستحق بیٹیوں کی شادیوں کا انعقاد کیا جا ئے گا جس کے تحت نئے شادی شدہ جوڑوں کو دولاکھ روپے سلا می دی جائے گی۔ اس ضمن میں درخواستیں بذریعہ آن لائن پورٹل جمع کرائی جاسکتی ہیں۔