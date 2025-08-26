صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب دھی رانی پروگرام کی آن لائن درخواستوں کی وصولیوں کا سلسلہ جاری

  • سرگودھا
پنجاب دھی رانی پروگرام کی آن لائن درخواستوں کی وصولیوں کا سلسلہ جاری

میانوالی (نامہ نگار )پنجاب دھی رانی پروگرام کی آن لائن درخواستوں کی وصولیوں کا سلسلہ جاری، اب تک ضلع میانوالی میں 295درخواستیں مو صول ہو چکی ہیں۔

ان خیا لات کا اظہار اسسٹنٹ ڈائر یکٹر سوشل ویلفیئر میانوالی رضوان جمیل نے میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کر تے ہو ئے بتا یا۔انہوں نے بتایا کہ امسال وزیراعلیٰ پنجاب کے دھی رانی پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں 5000 مستحق بیٹیوں کی شادیوں کا انعقاد کیا جا ئے گا جس کے تحت نئے شادی شدہ جوڑوں کو دولاکھ روپے سلا می دی جائے گی۔ اس ضمن میں درخواستیں بذریعہ آن لائن پورٹل جمع کرائی جاسکتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس