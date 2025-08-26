ڈپٹی کمشنر کامحلہ عالم آباد کا دورہ ،نکاسیٔ آب کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے محلہ عالم آباد کا دورہ کیا اور حالیہ بارشوں کے بعد نکاسیٔ آب کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر انہوں نے نالیوں اور گلیوں میں جمع پانی کی فوری نکاسی کے لیے انتظامی حکام کو ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے صفائی عملے کی کارکردگی کا بھی معائنہ کیا اور کہا کہ \"ستھرا پنجاب پروگرام\" کے تحت شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ نکاسیٔ آب کے نظام میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ صفائی کے عمل میں بھرپور تعاون کریں اور جگہ جگہ کوڑا کرکٹ ہرگز نہ پھینکیں۔