ضروری مرمت کے کام کے باعث 26اگست کو بجلی بند رہے گی
بھیرہ (نامہ نگار )ایکسین آپریشن، فیسکو ڈویژن بھلوال کے مطابق 26 اگست کو ستگھرہ، زین پور، رتوکالا، خضرآباد اور ڈنگہ فیڈر، 27 اگست کو للیانی، ودھن، میلووال، سخی سلیمان اور فتح خان فیڈر۔۔۔
28 اگست کو میانی، ابدال اور بھیرہ نون فیڈر، 1 ستمبر کو قدرت آباد، ودھن، سخی سلیمان، نبہ اور ابدال فیڈر، 2 ستمبر کو ستگھرہ، میانی، رتوکالا، بھیرہ نون اور ڈنگہ فیڈر، 3 ستمبر کو للیانی، بھیرہ سٹی، میلووال، بھیرہ ایکسپریس اور فتح خان فیڈر، جبکہ 4 ستمبر کو زین پور اور خضرآباد فیڈر ضروری مرمت کے کام کے باعث بند رہیں گے ۔واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین بھیرہ کے جنرل سیکرٹری، ملک ذوالفقار بلوچ کے مطابق ان ایام میں صبح 7 بجے سے 11 بجے تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ فیسکو صارفین سے اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہے ۔