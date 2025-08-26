صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضروری مرمت کے کام کے باعث 26اگست کو بجلی بند رہے گی

  • سرگودھا
ضروری مرمت کے کام کے باعث 26اگست کو بجلی بند رہے گی

بھیرہ (نامہ نگار )ایکسین آپریشن، فیسکو ڈویژن بھلوال کے مطابق 26 اگست کو ستگھرہ، زین پور، رتوکالا، خضرآباد اور ڈنگہ فیڈر، 27 اگست کو للیانی، ودھن، میلووال، سخی سلیمان اور فتح خان فیڈر۔۔۔

 28 اگست کو میانی، ابدال اور بھیرہ نون فیڈر، 1 ستمبر کو قدرت آباد، ودھن، سخی سلیمان، نبہ اور ابدال فیڈر، 2 ستمبر کو ستگھرہ، میانی، رتوکالا، بھیرہ نون اور ڈنگہ فیڈر، 3 ستمبر کو للیانی، بھیرہ سٹی، میلووال، بھیرہ ایکسپریس اور فتح خان فیڈر، جبکہ 4 ستمبر کو زین پور اور خضرآباد فیڈر ضروری مرمت کے کام کے باعث بند رہیں گے ۔واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین بھیرہ کے جنرل سیکرٹری، ملک ذوالفقار بلوچ کے مطابق ان ایام میں صبح 7 بجے سے 11 بجے تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ فیسکو صارفین سے اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس