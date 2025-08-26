شاہ پور صدر:ہسپتال میں 4میڈیکل افسر مستعفی ، ڈاکٹروں کی کمی
شاہ پور صدر (نامہ نگار ) تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہ پور صدر میں بیک وقت چار میڈیکل افسران ڈاکٹر عمر میکن، ڈاکٹر زبیر، ڈاکٹر جازب اور ڈاکٹر شعیب نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
ڈاکٹروں کی اچانک کمی کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، ایمرجنسی وارڈ میں بھی کوئی ڈاکٹر دستیاب نہیں جبکہ ڈسپنسرز کو ڈاکٹرز کے فرائض انجام دینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر میڈیکل اسٹاف تعینات کیا جائے ، مفت ادویات کی فراہمی بحال کی جائے ، سرجیکل بلاک کی تعمیر شیڈول کے مطابق مکمل کی جائے ، اور ہسپتال کے احاطے میں موجود آوارہ کتوں کا خاتمہ کیا جائے ۔ ایمرجنسی وارڈ کے لیے الگ بجٹ مختص کرنے اور جان بچانے والی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے ۔