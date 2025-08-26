بلدیہ کے 54ملازمین کے تقرروتبادلے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا/ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملک جہانزیب اعوان کے حکم پر چیف آفیسر ماجد بن احمد نے 54ملازمین کو ادھر ادھر کر دیاان میں متعددملازمین ایسے ہیں جوعر صہ دراز سے ایک ہی پوسٹ پر قابض تھے۔۔۔
جنہیں سیاسی آشیر باد ہونے کی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جاسکا تبدیل ہونے والوں میں اسسٹنٹ آفس سپرٹینڈنٹ محمد ہارون ،ٹیکس سپرٹینڈنٹ طارق محمود، اسسٹنٹ محمد خالد ،سٹور کیپر واجد بیگ ،ریڈر مجسٹریٹ عارف قریشی ،شیخ شاہد ،ممتاز ہیڈ کلرک بلڈنگ ارسلان ارشد سپرٹینڈنٹ اسی طرح رینٹ بلڈنگ برانچ کے متعدد ملازمین شامل ہے ۔