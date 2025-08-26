صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بر آ مد ات بڑھا نے کیلئے حکو متی سطح پر اقدا ما ت کیے جا ئیں ،شفیق ا لر حمن

  سرگودھا
بر آ مد ات بڑھا نے کیلئے حکو متی سطح پر اقدا ما ت کیے جا ئیں ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آ ف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی معاشی اور اقتصاد ی ترقی میں د یگر شعبوں کے علاو ہ بر آ مد ات کا شعبہ بھی خصوصی اہمیت ر کھتا ہے۔۔۔

 بر آ مد ات سے جہاں معاشی سرگر میاں فروغ پا تی ہیں و ہا ں یہ ز ر مبا د لہ میں اضافے کا با عث بھی بنتی ہیں وقت آچکا ہے کہ بر آ مد ات بڑھا نے کیلئے حکو متی سطح پر اقدا ما ت کیے جا ئیں سب سے پہلے سستی توا نا ئی کی فراہمی یقینی بنا ئی جا ئے۔ کیونکہ مہنگی بجلی ٹیکسز کی بھر ما ر پیداوار ی لا گت بڑھانے کا موجب بنتی ہیں ا پنے مینو فیکچر نگ سیکٹر کو مضبو ط بنا یا جا ئے ۔

 

